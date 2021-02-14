الشعب الحزبية في إدلب تنهي عقد مؤتمراتهات السنوية

أنهت الشعب الحزبية في فرع إدلب مؤتمراتها السنوية، حيث عقدت اليوم شعب الحزب في خان شيخون وسراقب ومدينة ومنطقة إدلب مؤتمراتها بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي.

ونقل الرفيق الشوفي تحية القيادة المركزية لبعثيي إدلب، ثم استعرض الواقع السياسي والعقوبات التي استهدفت سورية لمواقفها العروبية حيث كانت فلسطين بوصلتنا ونحن وسط حربنا ضد الإرهاب، مؤكداً أن النصر حليفنا ونرنو بأنظارنا إلى الجزء الذي يسيطر عليه الإرهاب من محافظة إدلب دون إغفال إعمار ما تحرر بتضافر الجهود الأهلية والحكومية والعمل بمنهجية السيد الرئيس التي تواكب التطور العلمي والمعرفي.

من جانبٍ آخر تطرق الشوفي لقدسية الاجتماع بالحضور والطرح الشفاف دون المجاملات وتطويره وذلك عن طريق طرح مواضيح تهم المواطنين ومشاركتهم متّخذين الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد مثالاً في ذلك.

وتطرق إلى ما قدمه الجيش السوري من بطولات وتضحيات وهو الذي تربى ونهل من مدرسة البعث، بالإضافة لدور قوى الأمن الداخلي التي أرست دعائم الأمن الأمان لعودة المواطنين إلى قراهم المحررة.

من جانبٍ آخر أشار الشوفي لأهمية الفرقة كونها الخلية الأساسية في عمل الحزب ولأنها على تماس مباشر مع الجماهير التي يستمد الحزب قوته منهم .

بدوره الرفيق الدكتور غسان الخلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي المركزية أشار لعدة نقاط مثل نشاطات أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وتفعيل العقوبات الخفيفة وتنشيط لجان الشباب التي جاءت خجولة واعتماد النوع بدل الكم بالتنسيب.

ثم تم الرد على مداخلات الرفاق التي تركزت على فتح فرع للمصرف الزراعي في الريف المحرر لمحافظة إدلب وتأمين آليات للبلديات والخدمات الفنية وضرورة وصول الكهرباء لباقي المناطق المحررة،بالإضافة لتشكيل مجلس لبلدية الهبيط وزيادة كميات المازوت للفلاحين وإحداث مركز لإستلام الحبوب في خان شيخون وإصلاح المخابز ووضعها بالعمل.

ثم رفع الرفاق المؤتمرون برقية عهدٍ ووفاء للأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد .

حضر المؤتمر أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل والسيد محافظ إدلب محمد نتوف والرفاق أعضاء قيادة الفرع وأعضاء مجلس الشعب وقائد شرطة المحافظة.