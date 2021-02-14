المركزي يتخذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي لإعادة الاستقرار فيه

إشارة إلى التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة وما حملته من تغيرات في سعر صرف الليرة السورية أكد مصرف سورية المركزي قيامه باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي في محاولة إلى إعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية بالمركزي قامت بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات وتحديداً محافظات دمشق وحماة وحلب أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية وتمت مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأمريكي.

وشدد المركزي على أنه مستمر بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولاً إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع إلى مستويات توازنية سابقة.

وأهاب المركزي بالمواطنين سواء كانوا أفراداً أم أصحاب الفعاليات الاقتصادية بعدم الانجرار خلف الشائعات والتي ترافقت مع طرح فئة الخمسة آلاف ليرة سورية التي تستهدف التهويل للتخلي عن العملة الوطنية مجدداً التأكيد على استمراره في إجراءاته التدخلية في سوق القطع واستخدام أدواته في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية والحفاظ عليها.

ولفت المركزي إلى أن هذا الأمر يتطلب الوعي من قبل المواطنين وأصحاب الشركات إلى جانب إجراءات المركزي للاستمرار في التصدي للمحاولات التي تستهدف النيل من الليرة السورية والشعب السوري الذي أثبت صموده طوال فترة الحرب.