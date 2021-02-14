سلاح الجو اليمني المسيّر يستهدف مطار أبها

للمرة الـ4 خلال أسبوع، شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني اليوم هجوماً استهدف مطار أبها الدولي التابع للنظام السعودي محققاً إصابات دقيقة.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن الهجوم تم بطائرتين نوع “صماد 3″ و”قاصف كي 2” وإن الإصابات كانت دقيقة.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على الشعب اليمني.

واستهدف سلاح الجو المسير في الجيش اليمنى أمس مطار أبها الدولي بعملية هجومية بطائرة من نوع “صماد 3”.