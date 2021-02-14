عزوز: أهمية الدور الاجتماعي للحزب ومساهمته الفعالة بحل القضايا الخدمية

عقد صباح اليوم مؤتمر شعبة الخدمات الثانية بفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهداء سورية الأبرار وترديد النشيد الوطني، وتمت مناقشة تقرير قيادة الشعبة حيث قدمت العديد من المداخلات اتسمت بالشفافية العالية والجرأة بالطروحات.

واستعرض الرفيق عضو القيادة المركزية الواقع السياسي مشيداً بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وصمود الشعب السوري والتفافه حول الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد مؤكداً الدور الاجتماعي للحزب ومساهمته الفعالة بحل القضايا الخدمية.

بدوره تحدث الرفيق حسام السمان عن خطة العمل والاجتماعات المهنية التي نفذت بالفترة الأخيرة والمساهمة بمعالجة بعض القضايا التي تخص المواطنين.

وفي نهاية المؤتمر رفع الرفاق أعضاء المؤتمر وثيقة عهد ووفاء للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.