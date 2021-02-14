مطالبة فلسطينية بالإسراع في فتح تحقيق بجرائم الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا مطالبتها المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا اليوم تصعيد قوات الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم الذي يهدف إلى توسيع عمليات الاستيطان وإلغاء الوجود الفلسطيني.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية المختصة إلى رفع صوتها عالياً في وجه تلك الانتهاكات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الكفيلة بوقفها فوراً ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.