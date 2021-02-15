استقالة وزيرة خارجية البيرو بعد تلقيها لقاح كورونا قبل إتاحته للعامة

استقالت وزيرة خارجية البيرو إليزابيث أستيت من منصبها أمس بعد أن تم تطعيمها بلقاح ضد فيروس كورونا قبل وقت طويل من إتاحته للعامة.

وقالت أستيت في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة فرانس برس: إن “الرئيس فرانشيسكو ساغاستي قبل استقالتها”، مضيفة أنها تلقت اللقاح في الـ 22 من كانون الثاني الماضي في إطار ما وصفته بـ “الخطأ الكبير”.

وباشرت البيرو مطلع شباط الجاري حملة التلقيح التي بدأت بالعاملين الصحيين بعد تسلمها 300 ألف جرعة لقاح من شركة سينوفارم الصينية.

هذا ولم يتم تحديد موعد لإطلاق اللقاحات للسكان لكن الحكومة أشارت إلى نيتها تطعيم 10 ملايين شخص بحلول تموز .

وسجلت البيرو أكثر من 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و43400 وفاة حتى الآن.