الجزائر.. حل البرلمان وانتخابات مبكرة

كشفت أحزاب سياسية في الجزائر عن نية الرئيس، عبد المجيد تبون، حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

عبد العزيز بلعيد، الذي يقود حزب “جبهة المستقبل”، ذكر بأن الرئيس يستعد لإصدار قرار حل البرلمان خلال الأيام القادمة، مضيفاً بأن قرار الحل قد يعلن قبل يوم 18 شباط الجاري الموافق لـ “اليوم الوطني للشهيد”.

هذا الإعلان بشأن حل البرلمان سبقه عدة لقاءات بين رئيس الجمهورية ورؤساء أحزاب، من بينها حزب عبد العزيز بلعيد وحزب “حركة البناء الوطني” الذي يرأسه عبد القادر بن قرينة، وهو وزير سابق ومرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها عبد المجيد تبون.

وقال بن قرينة إن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة.