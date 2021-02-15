السباعي : ما عجز الأعداء عن تحقيقه بقوة السلاح لن يتحقق بالحصار الاقتصادي الجائر

بدأت اليوم أعمال المؤتمرات السنوية للشعب الحزبية في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث عقدت الشعبة الحزبية الأولى مؤتمرها بحضور الرفيق عمار السباعي رئيس المكتب الاقتصادي المركزي.

واستعرض الرفيق السباعي الواقع السياسي والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري على كافة الجبهات، مؤكداً أن ما عجز الأعداء عن تحقيقه بقوة السلاح لن يتحقق بالحصار الاقتصادي الجائر مهما كان الثمن.

ثم قدم شرحاً مفصلاً عن الواقع الاقتصادي السوري الذي يمر بأصعب المراحل وأكثرها تعقيداً مشيداً بصمود الشعب السوري والتفافه حول الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، ومؤكداً ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي للحزب ومساهمته الفعالة بحل القضايا الخدمية.

ثم قدم الرفاق الحضور عدداً من الطروحات فيما يتعلق بشؤون أعضاء الهيئة التدريسية وإيفاد المعيدين وعدد من القضايا الخدمية مع تأكيد ضرورة إعادة النظر وتعديل بعض التوصيات الواردة في التقرير السنوي.

حضر المؤتمر الرفيقة د. ميرنا دلالة أمين فرع جامعة تشرين للحزب، والرفيق د. بسام حسن رئيس الجامعة، والرفيقة أميمة سعيد عضو لجنة الرقابة والتفتيش المركزية، والرفاق أعضاء قيادة الفرع، ومديرو الدوائر الخدمية في اللاذقية.