الشوفي: الفرق الحزبية هي متن المؤتمرات

بحضور الرفيق عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي اللواء ياسر الشوفي انعقد المؤتمران السنويان لشعبتي التعليم العالي وسلمية في محافظة حماة.

و ناقش المؤتمرون التقارير التنظيمية والاقتصادية والخدمية المقدمة من قيادة الشعبة الحزبية، وتم استعراض المقترحات والتوصيات والمصادقة عليها.

وتحدث الرفيق الشوفي عن الواقع السياسي و الاقتصادي مبيناً أهمية الوقوف دائماً صفاً واحداً رديفاً للجيش العربي السوري الذي حقق المعجزة بانتصاراته في حرب الميدان والتفاف الشعب حوله، وما صنعه الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية في قيادة سفينة النجاة.

و من الناحية التنظيمية أوضح الرفيق الشوفي أن هذه المؤتمرات جاءت لتقييم مدى تنفيذ الخطة لدى القيادات القاعدية على الأرض، مبيناً أن الفرق الحزبية هي التي تقوم بعملية التنفيذ في قواعدها سواء في الفرق العاملة وحلقات الأنصار وفي المجتمع، واصفاً عمل الحزب بأنه ليس تنظيمياً وعقائدياً فقط بل هو مجتمعي لكل أطياف المجتمع السوري من خلال الفرق الحزبية والمنظمات والنقابات التي تعمل باسم حزب البعث وباسم الوطن.

وشدّد الرفيق الشوفي على ضرورة المضيّ قُدماً في الاتجاه الصحيح والسير على الضوابط الموضوعة من قبل القيادة المركزية تفادياً من الوقوع في المجهول، مبيناً أهمية معرفة الصيغ التنظيمية وإدراك الواقع للحزبي وضرورة الانتقال من الجمود الفكري لحالة أكثر تطوراً باستخدام العلم والمعرفة، مع الإشارة إلى الانضباط الحزبي وحضور الاجتماعات وتحويل الاجتماع إلى خلية عمل متكاملة، واستخدام وسيلة التشبيك مع كافة المؤسسات الحكومية، لافتاً إلى دور شعبة التعليم العالي الأساسي في نشر العلم والمعرفة اللذين يسهمان في رفع سوية الوعي لدى المواطنين والطلاب خلال الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكدّ الرفيق الشوفي للرفاق المؤتمرين في سلمية على الالتزام بمواعيد انعقاد الاجتماعات في موعدها المحدد بالنسبة للفرق الحزبية، والعمل على إنجاز المهام الموكلة إليهم بشكل دائم وسريع و متابعة أمور المواطنين ومساعدتهم وفتح أبواب الشعبة والفرقة بشكل دائم لجميع المواطنين؛ ليكون حزب البعث بيتهم الثاني، كما حثّ الشوفي الرفاق المؤتمرين على المشاركة الواسعة لصفحات الحزب ودعمها بشكل دائم منوهاً إلى أن خزّان البعث الحقيقي هو المجتمع والعملية الأهم هي انخراط مع الناس.

وأجاب الرفاق أمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس طارق كريشاتي وأعضاء قيادة الفرع وأعضاء مجلس الشعب ومديرو الدوائر الرسمية على المداخلات المطروحة كل في مجاله.