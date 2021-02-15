القنصل البريطاني بالقدس: المستوطنات انتهاك للقانون الدولي

أكد القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، أن المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وبحسب تصريحات هول التي نقلتها وكالة وفا، فإن بريطانيا تتحدث بشكل صريح من “الإسرائيليين” حول أهمية وقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

القنصل البريطاني أعرب عن قلق بلاده إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الأوضاع تدهورت كثيراً في السنوات الخمس الماضية، خاصة أن الإدارة الأميركية السابقة أعلنت القدس عاصمة لكيان الاحتلال، الأمر الذي رفضته وترفضه بريطانيا.

كما أشار إلى أن بريطانيا مستمرة في تقديم الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).