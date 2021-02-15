القوات اليمنية تحرر منطقة الزور بمأرب

تمكنت القوات اليمنية من تحرير منطقة الزور الإستراتيجية جنوب غرب مدينة مأرب وكبدت مرتزقة العدوان عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما ذكر موقع قناة العالم الإخبارية.

وفي حين تتواصل المعارك بمحيط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي، أكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حققت انتصارات عديدة في المعارك، حيث قتل وأصيب العشرات من المرتزقة، خاصة بعد استعادة السيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي الذي يعد البوابة الرئيسية للمدينة.

وأضافت المصادر، نقلا عن موقع العالم، بأن قوى العدوان شهدت انهيارات في صفوفها وسط هروب جماعي من ساحة المعركة بعد فرار قادتهم.

هذا وفشل الطيران السعودي في تأمين التغطية اللازمة للمرتزقة، ولم يتمكن من وقف تقدم القوات اليمنية.