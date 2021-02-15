بعد الحصول على رخصة إنتاجه.. كازاخستان تسجل رسميا لقاح “سبوتنيك V”

أعلن المجمع الدوائي في كراغندي أن كازاخستان قامت بتسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي في البلاد، الذي تم تصنيعه محليا بعد الحصول على رخصة لإنتاجه.

وفي بيان له، أفاد مجمع كراغندي بأنه أتم إجراءات التسجيل للقاح “غام-كوفيد-فاك” أو “سبوتنيك-V” ضد فيروس كورونا المستجد، في جمهورية كازاخستان.

ووفقًا للتقرير، تم تلقي التقييم النهائي من منظمة الخبراء التابعة لوزارة الصحة في كازاخستان بشأن سلامة وجودة وفعالية اللقاح بناءً على نتائج النظر بملف التسجيل، في 13 شباط، وبناءً على هذا الاستنتاج، أُرسل طلب الحصول على شهادة التسجيل إلى لجنة الرقابة الطبية والصيدلانية بوزارة الصحة.

ووفقًا للحسابات الأولية، من المخطط توفير حوالي 90 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك-V” الذي ينتجه مجمع كراغندي الدوائي، إلى جميع مناطق البلاد، في نهاية شباط الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية كازاخستان بدأت في التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح “سبوتنيك-V” يوم 1 شباط، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى الجمهورية على أساس تصريح استيراد لمرة واحدة، وبدأ المجمع الدوائي في كراغندي إنتاج لقاح “سبوتنيك-V” بمكونات روسية.