تعليق جميع الأنشطة الرياضية في العراق

نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، بأنه تم تعليق جميع المنافسات الرياضية في الوقت الحالي، باعتبارها أحد الأنشطة التي تتضمن التجمعات.

البدر بين أن جميع الأنشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي، وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

كما أكد أن هذه القرارات صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويأتي من ضمنها المباريات والألعاب بمختلف أنواعها، مضيفا بأن القرار عام ويشمل جميع المباريات ولا يوجد أي استثناء.

هذا وكانت الحكومة العراقية أعلنت، أول أمس السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، إضافة لفرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.