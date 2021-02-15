تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية للبيانو على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

أعلنت دار الأسد للثقافة والفنون في دمشق ومديرية ثقافة اللاذقية أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية للبيانو في دورتها الأولى موزعين على أربع فئات عمرية من عمر سبع سنوات إلى فوق الـ 18 عاماً.

وتم تكريم الفائزين خلال حفل موسيقي استضافته دار الأسد للثقافة باللاذقية حيث حصل على المركز الأول بالفئة “أ” حتى 9 سنوات بترا الهامس من حلب والمركز الثاني جان يوسف آجي من حلب في حين فاز عن الفئة “ب” من 9 إلى 12 سنة بالمركز الأول جرجس اسكندر ديب من طرطوس وجاء ثانياً هنري آلان أيوب من حلب وثالثاً ميرا مهيب طربين من ريف دمشق.

أما في الفئة “ت” من 12 إلى 15 سنة ففاز بالمركز الأول قيس الصفدي من دمشق وبالثاني وديع نحال من اللاذقية وعن الفئة “ث” فوق الـ 15 سنة حجب المركز الأول بينما حصل على الثاني شمسين صفوان علي من اللاذقية وعلى الثالث رافي كيفورك بالي من حلب.

تخلل حفل تكريم الفائزين عزف مقطوعات موسيقية عالمية قدمها الفائزون على آلة البيانو إضافة إلى معزوفات موسيقية قدمها فريق “دو ري مي فا” من طلاب معهد محمود العجان على آلتي البيانو والكمان.