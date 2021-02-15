في المسابقة الدولية للمعلوماتية.. برونزية لفريق الأولمبياد العلمي السوري

أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في مسابقة info (1) cup الدولية للمعلوماتية التي نظمتها رومانيا عن بعد، بمشاركة طلاب من 13 دولة.

هيئة التميز والإبداع ذكرت أن البرونزية حققها الطالب حسين أحمد بوسبيت، من الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية، من محافظة دمشق، مدرسة الباسل للمتفوقين، مبينة أن هذه المشاركة الدولية الأولى لطلاب الاولمبياد العلمي السوري لعام 2021.

وأشارت إلى أن المسابقة أجريت لمدة خمس ساعات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية من ظهر أمس الأحد، في مركزين امتحانيين بمحافظة دمشق ضمن مقر هيئة التميز والإبداع، ومحافظة حمص ضمن جامعة البعث.

ومثّل سورية فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية، المكون من أربعة مشاركين، اثنان منهم وصلا إلى الفريق الوطني في شهر كانون الثاني 2021.