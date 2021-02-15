لأول مرة منذ 2009.. الاقتصاد الياباني يتراجع

بفعل تداعيات انتشار وباء كورونا، تراجع الاقتصاد الياباني خلال عام 2020 لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ووفقاً لوكالة فرانس برس فقد انكمش ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 4.8% العام الماضي، في أول انكماش سنوي يسجله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية سنة 2009.

وعلى غرار غيرها من الدول، دخلت اليابان في ركود عميق مطلع العام الماضي، وأعلنت أسوأ نمو فصلي بالربع الثاني من أي عام يسجل، في وقت حدت تدابير احتواء الفيروس من النشاط الاقتصادي الذي أضعفه أكثر فرض ضريبة على الاستهلاك في 2019.

إلا أن تباطؤ الإصابات الجديدة سمح للأعمال التجارية في النصف الثاني من عام 2020 بمعاودة الانتعاش، بينما ساهم الطلب المحلي وصافي الصادرات في التحسن.