متخطية 70 مليار دولار.. حجم سوق الإعلان على الإنترنت بالصين عام 2020

توسع حجم سوق الإعلان على شبكة الإنترنت بالصين ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار يوان، ما يعادل نحو 77 مليار دولار أمريكي، خلال العام 2020، بزيادة 14% على أساس سنوي.

أحدث تقرير للمركز الصيني لمعلومات شبكة الإنترنت بين أن الإعلان على الإنترنت عبر الهواتف المحمولة حاز على الحصة السوقية الأكبر وبنسبة بلغت 85%، بحسب مانقلت وكالة شينخوا.

وأشار التقرير إلى أن المستهلكين ذوي الرأي الرئيسي أو أولئك الذين يمكنهم التأثير على أصدقائهم ومعجبيهم وتوليد سلوك استهلاكي يعيدون بناء سلسلة اتصالات التسويق عبر الإنترنت ويعززون الإعلانات.

وتجدر الإشارة إلى أن منصات الشبكات الاجتماعية في الصين أصبحت موطناً لعدد كبير من المستهلكين ذوي الرأي الرئيسي، الذين جذبوا عملاء من مختلف العلامات التجارية وشهدوا ظهور قيمة إعلاناتهم الخاصة تدريجياً.