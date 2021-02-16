أملنا بشار لنكمل المشوار عنوان البرلماني الطفلي الصغير بإدلب

إدلب: يحيى بزي

نظم فرع إدلب لطلائع البعث البرلمان الطفلي الصغير بعنوان أملنا بشار لنكمل المشوار في صالة مجلس محافظة حماة، وذلك برعاية وحضور أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل وحضور محافظ إدلب الرفيق محمد نتوف وعضو قيادة منظمة الطلائع الرفيق هيثم أبو مغضب.

تركزت مداخلات الرفاق الطلائعيين على ضرورة عدم تدوير الكتاب المدرسية بين الطلاب في المرحلة الإبتدائية، والتخفيف من عبء ثقل الحقيبة المدرسية وذلك بإعتماد كتاب فصلي واحد ملون، وتطرق الطلائعين في مداخلاتهم لتأمين المسلتزمات الأساسية إلى المناطق المحررة وأهمها تأهيل المدارس وتوفير المياه والكهرباء وإصلاح الطرقات في تلك المناطق المحررة.

الرفيق أمين الفرع أكد على أهمية دور منظمة طلائع البعث بإعداد الطفل وتنشئته على الثوابت والوطنية والقيم الأخلاقية والعقائدية وإكسابهم المهارات وتطويرها من خلال الدورات التدريبية والنشاطات الأخرى

وفي رده على مداخلات الرفاق الطلائعين أشار فضل لدور القيادة السياسية والإدارية بالإهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم وتعمل قيادة الفرع على إقامة مشاريع صغيرة لتوفر فرص عمل لأسر الشهداء ويعود ريعها عليهم

بدوره الرفيق المحافظ بين خلال رده على مداخلات الرفاق الطلائعين أن الجهات الحكومية والإدارية تعمل على إعادة تأهيل ما دمره الإرهاب وتأمين المستلزمات الأساسية لتلك المناطق وخاصة القطاع الزراعي ضمن توجهات الحكومة بأن يكون هذا العام هو عام الزراعة عموماً والقمح خصوصاً لمواجهة الحصار الإقتصادي المفروض على سورية

من جهته عضو قيادة منظمة الطلائع أشار لدور المنظمة في الدعم النفسي للرفاق الطلائعين خاصة في المناطق المحررة من الإرهاب، منوهاً للمنشآت التعليمية والطلائعية التي دمرها الإرهاب الظلامي، وأكد أن المنظمة تعمل على إعادة ترميم ما دمره الإرهاب وإعداد الرفاق الطلائعين في المناطق المحررة وفق خطة القيادة المركزية للحزب، وتمنى أن يكون البرلماني القادم على أراضي محافظة إدلب

يذكر أن الرفاق الطلائعين اختتموا برلمانهم برفع برقية للرفيق الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، وحضر البرلمان الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة ورؤساء المنظمات الشعبية والشبابية وذوي الرفاق الطلائعين.