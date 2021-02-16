الأمن الروسي يعتقل إرهابيين متورطين بجمع أموال لـ”داعش”

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم أشخاص متورطين في جمع أموال لصالح تنظيم داعش الإرهابي في تتارستان وشبه جزيرة القرم.

وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة “تاس”: إن عناصر من جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع جهاز المراقبة المالية الروسي نجحوا في اعتقال العديد من الأشخاص يحملون الجنسية الروسية في تتارستان والقرم متورطين في تمويل إرهابيي داعش .. وتم ضبط حواسب وأجهزة تواصل وأجهزة تخزين مغناطيسية أثناء عمليات التفتيش، مضيفا أنه تم فتح قضايا جنائية بحقهم بموجب مواد القانون الجنائي الروسي المتعلقة بمكافحة الأعمال الإرهابية.

وأضاف البيان إن هؤلاء الأشخاص قاموا في الفترة بين عامي 2015 و2019 بجمع أموال لصالح تنظيم داعش تحت ستار منظمة خيرية وقاموا بتحويلها إلى إرهابييه في الخارج.