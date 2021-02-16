الجعفري لوفد أكاديمي إيراني: أهمية توظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية

استقبل نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري اليوم وفداً من أساتذة العلوم السياسية في الجامعات الإيرانية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور الجعفري أهمية التبادل الأكاديمي بين الجامعات السورية والإيرانية وتوظيف الثقافة والأدب في خدمة الدبلوماسية والعمل السياسي منوهاً بأهمية الدبلوماسية الشعبية في نقل الصورة الحقيقية للرأي العام عن الأوضاع في البلدين.

بدورهم أكد أعضاء الوفد الإيراني أهمية هذه الزيارة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين.

حضر اللقاء معاون السفير الإيراني بدمشق علي رضا آيتي ومدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين رضوان لطفي.