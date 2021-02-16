“قسد” تختطف عشرات المدنيين من قرى وبلدات بريفي الرقة والحسكة

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عشرات المدنيين من ريفي الرقة والحسكة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا “قسد” داهموا بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة وأقدموا على اختطاف عشرات الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح الى معسكرات تدريب لزجهم بالقتال في صفوفها قسراً.

وفي ريف الحسكة الجنوبي أفادت مصادر محلية بإقدام مسلحين من ميليشيا “قسد” على مداهمة أحد المنازل في قرية سبع سكور جنوب مدينة الحسكة واختطفوا مدنياً وانهالوا عليه ضربا أمام الأهالي حتى فقد الوعي ومن ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي بلدة تل حميش إلى الشرق من مدينة الحسكة بينت المصادر أن مجموعة مسلحة من الميليشيا داهمت أحد أحياء البلدة واختطفت 5 مدنيين واقتادتهم مكبلين إلى أحد مقراتها الرئيسة في المنطقة.