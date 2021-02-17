الثلوج تتسبب بإغلاق عدد من طرقات ريف حماة الغربي

تسببت العاصفة المطرية والثلجية، التي تعم المنطقة حالياً، في إغلاق عدد من المحاور الطرقية بمنطقتي الغاب ومصياف، بالريف الغربي لمحافظة حماة، الأمر الذي استدعى تدخل عدد من الآليات الفنية والهندسية لدى مديرية الخدمات الفنية والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، التي تعمل حاليا على معالجتها وتسليكها وتأمين حركة سير المركبات فيها.

المهندس محمد مشعل، مدير الخدمات الفنية في حماة، صرح أن المحاور الطرقية المغلقة جراء تراكم الثلوج في مجال منطقة مصياف تشمل طريق (شيحة مصياف – الرصافة) وطريق (عين الشمس – البيرة – وطريق -القدموس – حيلين)، حيث تعمل آليات مديرية الخدمات الفنية على فتحها.

وأشار إلى أنه تم إرسال عدد من آليات الكريدر الثقيلة لتنفيذ أعمال قشط الثلوج المتراكمة والعمل على فتح الطرقات وتأمينها وتمكين المركبات من السير عليها مجدداً، بحسب مانقلت وكالة سانا.

في السياق، أوضح المهندس أوفى وسوف، مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أنه في مجال منطقة الغاب لا يوجد سوى طريق (بيت ياشوط) نهر البارد مغلقاً نتيجة تراكم الثلوج، التي ازدادت غزارتها مع ساعات الصباح، مبينا أن انقلاب سيارة شاحنة وسط الطريق زاد في عرقلة حركة مرور الآليات فيه.

كما لفت إلى أنه تم إرسال ثلاث آليات كريدر وتركس وبلدوزر، وتعمل حالياً على فتح الطريق وتأمينه.