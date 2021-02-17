بإشراف وحضور الرفيق د. ساعاتي انعقاد مؤتمر شعبتي المدينة والمحاربين القدماء في درعا

بإشراف وحضور الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب المركزي والرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب انعقد المؤتمر السنوي لشعبتي المدينة والمحاربين القدماء في مجال عمل فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي .

وتضمن جدول أعمال المؤتمر عرض التقارير السياسية والتنظيمية والثقافية، والمقترحات والتوصيات والتصويت عليها، كما استمع الرفاق لمداخلات أعضاء المؤتمر و تمت الإجابة عليها بشفافية وموضوعية.

وأجاب الرفيق د. ساعاتي على التساؤلات المطروحة وقدم توصيفاً للواقع التنظيمي والاقتصادي والخدمي في المرحلة الراهنة، مؤكداً ضرورة مخاطبة جماهير شعبنا بشكل موضوعي وشفاف وصريح مهما كان الوضع ضاغطاً أو حساساً؛ التزاماً بتوجيهات الرئيس بشار الأسد بالتزام الوضوح والشفافية مع الجميع، مفنداً ما تعرضت له سورية خلال السنوات السابقة من تدمير ممنهج للبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية، ونهب مقدرات وخيرات البلاد، وما خلفه ذلك من خسائر في مختلف المجالات، ومنعكسات ما سبق على الوضع الاقتصادي والمعيشي الحالي على الفرد والمجتمع والدولة، لافتاً إلى أن الدولة السورية لا تزال صامدة وتقدم ما أمكن من الدعم والخدمات لمواطنيها وتعمل على تشجيع المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في رفع الاقتصاد السوري، أسوة بكل الاقتصادات ما بعد الحروب، مؤكداً أن الانتصارات العسكرية التي يحققها أبطال جيشنا العربي السوري في الميدان واستعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية الاقتصادية ستكون البوابة الرئيسية لانتعاش الاقتصاد وتحسن الوضع المعيشي بالدرجة الأولى.

كما أكد الرفيق ساعاتي وقوف جماهير البعث خلف أمينها العام الرفيق الدكتور بشار الأسد في هذه المرحلة الضاغطة اقتصادياً وثقة الجماهير المطلقة بقيادته الشجاعة والحكيمة.

حضر المؤتمر الرفاق أعضاء قيادة فرع درعا للحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا ونائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة ومديرو الدوائر الحكومية ورؤساء المنظمات الشعبية.