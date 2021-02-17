تأجيل الامتحانات اليوم وغدا في فرع جامعة دمشق بالسويداء

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة اليوم الأربعاء وغدا الخميس في جميع كلياته.

وبينت رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في السويداء وفاء العفلق: أنه نظرا للحالة الجوية السائدة وتساقط الثلوج في العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فيها وحرصا على سلامة ومصلحة الطلبة، تقرر تأجيل المواد الامتحانية المقررة اليوم الأربعاء وغدا الخميس في فرع جامعة دمشق بالسويداء على أن يتم إجراؤها بعد انتهاء الامتحانات حسب كل كلية.