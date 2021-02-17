تعزيز التعاون بين جامعة دمشق و ” أكساد “

دمشق – البعث ميديا

بحث المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد، مع رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات العلمية والفنية والإدارية وآفاق تعزيزها وتطويرها، خلال اللقاء الذي جرى في مقر أكساد بدمشق، اليوم.

و ثمَّن الدكتور العبيد التعاون البناء القائم بين الجامعة وأكساد، من خلال الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراة، والزيارات الميدانية لطلاب كلية الزراعة في الجامعة إلى محطات أكساد البحثية، للاطلاع على التجارب والأبحاث المنفذة بها، وتبادل الخبرات والاختصاصيين، والمشاركة في الندوات وورشات العمل التي ينظمها الطرفان لاكتساب الخبرة والتطوير المعرفي، واعتماد مجلة “البيئات الجافة”، التي تصدرها أكساد للنشر الخارجي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تفعيل هذا التعاون، خاصة مع كلية الزراعة في الجامعة لتعزيز القدرات التقانية والفنية، بما يسهم في تطوير واقع القطاع الزراعي في مجالات العمل المشتركة.

وأعرب الدكتور العبيد عن استعداد أكساد الدائم لتنفيذ أية أبحاث أومشاريع علمية تطبيقية في مختلف مجالات عمل الطرفين، بما يعود بالفائدة على دولة المقر “الجمهورية العربية السورية” بصورة خاصة، وعلى جميع الدول العربية بصورة عامة.

واطلع رئيس الجامعة والوفد المرافق على مشاريع أكساد من خلال فيلم وثائقي، كما جال على مختبرات المنظمة، وإدارتها ومرافقها العلمية المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور عابدين بالتعاون القائم بين الجانبين، منوهاً بأهمية المشاريع والبحوث العلمية التطبيقية التي تنفذها أكساد في سورية، وباقي أقطار الوطن العربي، ومنعكساتها الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هذه الزيارة، ومباحثاته الهامة مع الدكتور العبيد، ستؤسس لانطلاقة جديدة لمسيرة التعاون بين الجانبين، مبدياً إعجابه بما وصلت إليه المنظمة من مستوى علمي متميز، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار في ظل إدارتها الجديدة.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور العبيد للدكتور عابدين درع منظمة المركز العربي (أكساد) التكريمية، تقديراً لمسيرته العلمية والإدارية المرموقة، ولجهوده المتواصلة في تطوير العمل الجامعي في الجمهورية العربية السورية.

حضر اللقاء د. عصام خوري نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية ود. فراس حناوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي وعميد كلية الزراعة في الجامعة..