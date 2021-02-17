د. الحناوي للبعث ميديا جامعة دمشق تنظم عمل مجلات جامعتها من خلال التخلي عن المراسلات الورقية

أكد الاستاذ الدكتور محمد فراس الحناوي نائب رئيس جامعة دمشق للدراسات العليا والبحث العلمي، أن جامعة دمشق تنظم عمل مجلات جامعتها من خلال التخلي عن المراسلات الورقية للمحكمين واستبدالها بالمراسلة عن طريق البريد الالكتروني ومنح المحكم مهلة ٢١ يوما إذا فشل في أن يستجيب خلالها يستبدل بمحكم اخر.

وأوضح د. الحناوي أن الغرض من هذه العملية هو الحفاظ علة السرية الكاملة في عملية ارسال المقالات للمحكمين وكذلك منع التأخير في التحكيم للمقالات التي ستقبل.

وأوضح د. الحناوي أن جامعة دمشق تدرس توجهها نحو نظام المجلات المفتوحة (OJS).

دمشق – البعث ميديا