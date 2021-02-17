“قسد” تخطف مدنيين من مخيم الهول بالحسكة وبلدة الطيانة بدير الزور

تواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي التضييق على المدنيين في مناطق انتشارها حيث خطفت اليوم عدداً من المدنيين في ريف دير الزور ومخيم الهول للاجئين بالحسكة.

ففي ريف دير الزور الشرقي ذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت بلدة الطيانة وخطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط إطلاق نار كثيف من بنادقهم الحربية لترهيب الأهالي.

وفي محاولة منها لضبط الأوضاع الأمنية السيئة في مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة أفادت مصادر محلية بأن “المخيم شهد حملة مداهمات طالت عدداً من أقسامه نفذتها مجموعات مسلحة من الميليشيا وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الفوضى وتسجيل حالات قتل متكررة بحق عدد من قاطني المخيم باستخدام أسلحة فردية مزودة بكواتم للصوت”.

ووفق المصادر فإن “الميليشيا خطفت عدداً من الأشخاص من المخيم وكثفت من الدوريات وأعمال الحراسة وفرضت حظراً للتجوال من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً”.

واختطفت ميليشيا “قسد” أمس عشرات المدنيين من بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة وقرية سبع سكور وبلدة تل حميس بالحسكة من بينهم أمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي بمدينة عامودا.