محطة الفضاء الدولية تختبر طلاء مضاد لكورونا

أعلنت محطة الفضاء الدولية عن أجرائها تجارب لطلاء سطحي مضاد للميكروبات مصمم لمحاربة البكتيريا والفيروسات على المحطات الفضائية بما في ذلك فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميلي البريطانية فإن الهدف من تصميم الطلاء الذي طورته شركة بوينج وجامعة كوينزلاند الحفاظ على المحطات الفضائية آمنة من البكتيريا والفيروسات الموجودة بين الكواكب.

وقال مايك ديلاني كبير مسؤولي سلامة الطيران في بوينج: “بينما يستمر الاختبار في المدار وعلى الأرض تشجعنا النتائج الأولية للمركب الكيميائي المضاد للميكروبات بما فيها كورونا على تطبيقه على نطاق أوسع لمنع انتقال المرض”.