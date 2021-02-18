جامعة البعث تمدد التسجيل والإيقاف لبرامج التعليم المفتوح

أعلنت جامعة البعث في حمص تمديد فترة التسجيل والإيقاف في برامج التعليم المفتوح للطلاب القدامى والمستجدين للفصل الدراسي الأول للعام 2020- 2021.

وبين رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الخطيب في تصريح أن تمديد التسجيل والإيقاف لبرامج التعليم المفتوح يهدف لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب المستجدين ومراعاة أوضاع الطلبة الذين تأخروا في التسجيل وقال إن الجامعة تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لسير العملية التعليمية والامتحانية لطلبة التعليم المفتوح علما أن الامتحانات تبدأ في الرابع عشر من آذار القادم.