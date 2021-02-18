لتمويل المشروعات الصناعية.. الرئيس الأسد يصدر قانوناً بزيادة رأسمال المصرف الصناعي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية بهدف تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 7

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-7-1442 هـ الموافق 16-2-2021.

يصدر ما يلي:

المادة 1 تعدل المادة الثانية من القانون رقم 28 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

يحدد رأس مال المصرف الصناعي بـ 14.000.000.000 ل.س أربعة عشر مليار ليرة سورية.