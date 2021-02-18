مشاريع استثمارية زراعية لتحسين أوضاع المهندسين الزراعيين

يسعى فرع نقابة المهندسين الزراعيين في ريف دمشق للبحث عن مشاريع استثمارية، لتحسين أوضاع المهندسين المعيشية، إضافة للسعي مع الجهات المعنية لتأهيلهم وتدريبهم لتحسين ورفع الكفاءة والخبرة لديهم واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مابين نقابة المهندسين الزراعيين ووزارة الزراعة.

وفي تصريح للبعث ميديا، أوضح رئيس فرع النقابة، المهندس حسن الرز، بأن المشاريع الاستثمارية المقترح تنفيذها على ارض المحافظة مشروع عيسم الفوقا على العقار 17 بمساحة 120 دونم، إضافة لحفر بئر بالمشروع وإنشاء مرافق وتسوير المشروع.

ولفت إلى أنه سيتم شراء أرض المشروع عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، مضيفاً بأن هناك مشروع مقر الوحدة الهندسية في قطنا جزء من العقار رقم 1935 بمساحة إجمالية 65 دونم الأرض، ضمن المخطط التنظيمي جاهزة للبناء وبانتظار قرار المحافظة لتغيير صفة البناء إلى توسع بلدة مع شريط تجاري، وهناك مشروع نادي المهندسين المقسم 66 في بلدة الديماس بمساحة اجمالية 10 دونم.

كما أشار إلى أن مؤتمرات الوحدات الهندسية، البالغ عددها 11 وحدة، بدأت مؤتمراتها السنوية وسيتم خلالها مناقشة التوصيات التي من شأنها تحسين وضع المهندسين الزراعيين والمتقاعدين وتحسين أوضاعهم .

ريف دمشق || البعث ميديا – عبد الرحمن جاويش