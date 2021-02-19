حالة الطقس في الأيام القادمة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية وثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 م.

وتضعف الفعالية الجوية ليلاً ويميل الجو للاستقرار ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل الأمطار فوق منطقة الجزيرة وتستمر الأجواء شديدة البرودة في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد والضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….