أيمن الحكيم مدرباً لرجال الوحدة

أعلن نادي الوحدة تعيين أيمن الحكيم، مدربًا للفريق الأول، خلفاً لغسان معتوق المستقيل من منصبه.

وأكد الوحدة أن حكيم اجتمع مع اللاعبين، قبل مناقشة مجلس الإدارة برئاسة ماهر السيد، قائمة الجهاز الفني والإداري المساعد.

ومن المتوقع أن يقود الحكيم، تدريبات الوحدة، غدًا الأحد، استعدادًا لمواجهة جبلة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المحلي.

الوحدة يحتل المركز الخامس بين فرق الدوري برصيد 29 نقطة.

يذكر أن أيمن الحكيم، سبق ودرب عدة فرق محلية، فيما قاد نسور قاسيون للملحق الآسيوي، المؤهل لمونديال روسيا الماضي.