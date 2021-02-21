افتتاح ممر لاستقبال الأهالي العائدين في قرية ترنبة بريف إدلب

بالتنسيق مع وحدات الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري، أنهت محافظة إدلب تحضيراتها لفتح ممر ترنبة في منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي صباح غد، بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب.

محافظ إدلب، محمد نتوف، صرح لوكالة سانا بأنه تم تجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر العربي السوري فرقاً ستكون مهمتها تقديم المساعدة للراغبين بالعودة.

كما أوضح بأن الأمانة العامة لمحافظة إدلب جهزت مركزا للإقامة المؤقتة للعائلات والأشخاص الراغبين بالعودة في حي السبيل بمدينة حماة، وسوف يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم في القرى المحررة من الإرهاب.

من جانبه، لفت رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب وحماة، محمد وتي، إلى تجهيز 3 فرق تابعة للمنظمة لتقييم وضع الأسر العائدة عند الممر وتلبية احتياجاتها الإنسانية، إضافة إلى تأمين وصولها إلى مركز الإقامة المؤقتة بمدينة حماة.