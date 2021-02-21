الشرطة الأسترالية تعتقل العشرات خلال احتجاجات رفضا للتطعيم

اعتقلت الشرطة الأسترالية عشرات الأشخاص خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد رفضا للتطعيم بلقاح كورونا.

وبحسب وسائل إعلام أسترالية: أن آلاف الأشخاص تظاهروا في العديد من المدن الأسترالية بينها ملبورن وسيدني وبريسبان قبل إطلاق الحكومة برنامج التطعيم في البلاد، ورغم سلمية الاحتجاجات إلا أن الشرطة اعتقلت العشرات في مدينة ملبورن.

وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات مثل “إنه جسدي، إنه خياري”، رافعين لافتات تندد بتوزيع اللقاح واستخدام المواطنين للتجارب.

ومن المقرر أن يبدأ طرح لقاح فايزر الأميركي على مستوى أستراليا الاثنين المقبل وكذلك اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا الشهر المقبل بهدف تلقيح أربعة ملايين شخص بحلول أوائل آذار المقبل.