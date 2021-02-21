الكمامة تؤثر على الأسنان واللثة!!

كشف طبيب الأسنان الروسي، غينادي شارغورودسكي، مدى تأثير ارتداء الأقنعة الطبية على صحة الأسنان واللثة.

حيث أكد، في تصريح لصحيفة “زفيزدا”، أن تغطية الفم والأنف لفترات طويلة يحد من تدفق الرطوبة ويمكن أن يسبب جفاف الفم مما يساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة ويتسبب كذلك برائحة فم كريحة، منوها إلى ضرورة ارتداء القناع لكن من يجب أخذ فترات راحة بطريقة ما حتى تخرج كل هذه الكائنات الدقيقة المرضية من تجويف الفم، وغسل الأسنان والفم بالماء عدة مرات في اليوم.

من جهتها، أوضحت عضو اتحاد أطباء الأطفال في روسيا، إيرينا دوبريتسوفا، بأن ارتداء الكمامات له مخاطر بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، حيث بينت أنه بسبب عدم تطور نظام القصبات الهوائية بشكل كاف لدى هؤلاء الأطفال يجعل التنفس لديهم صعبا، ويمكن أن يسبب موت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة.

كما لفتت إلى أن القناع يسبب ضيق التنفس عند الأطفال ويعطل تدفق الأكسجين، ويمكن أن يسبب أيضًا متلازمة موت الرضع المفاجئ، وذكرت أن الكمامة تخلق تأثير الاحتباس الحراري في تجويف الأنف، ومع وجود الجهاز التنفسي غير الناضج، تتكاثر البكتيريا بشكل أكثر نشاطًا.

وأضافت الطبيبة أن قلة الهواء ستجعل الأطفال يتنفسون عن طريق الفم، لذا سيتدفق الهواء البارد إلى الرئتين، ونتيجة لذلك، يمرض الأطفال في كثير من الأحيان، لذا لا يمكن أن تتجاوز فترة ارتداء الطفل للقناع 15 دقيقة في مكان فيه حشد كبير من الناس.