برصاص “قسد”.. قتيلين من قاطني مخيم الهول

أقدم مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على قتل امرأة رمياً بالرصاص في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

حيث بينت مصادر محلية من المخيم، وفقا لما نقلت وكالة سانا، بأن خلافاً نشأ بين امرأة من قاطني المخيم وأحد مسلحي الميليشيا على خلفية مطالبتها بمبلغ مالي كانت دفعته له ليهربها خارج المخيم، وكانت ردة فعله بإطلاق النار عليها مباشرة فأصابها بعدة عيارات نارية ففارقت الحياة.

بالمقابل، داهمت مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا القسم الأول من المخيم وسط معارضة قاطنيه، ما دفع أحد مسلحيها إلى إطلاق النار ما تسبب بمقتل رجل وإصابة امرأة، بحسب المصادر المحلية.