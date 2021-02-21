تسجيل أول نظام فحص روسي لتشخيص الإصابة بالسلالة البريطانية

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيلها أول نظام فحص محلي الصنع مختص بتشخيص الإصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

وقالت رئيسة هيئة الرقابة الفيدرالية في مجال الرعاية الصحية ألا سامويلوفا في بيان نقله موقع روسيا اليوم: إن “النظام الجديد يستطيع تشخيص طفرتين ملازمتين للسلالة البريطانية من الفيروس بواسطة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار)”.

وأشارت سامويلوفا إلى أن نظام الفحص الجديد طور من قبل مركز كولاكوف الوطني لأبحاث طب النساء وطب الأم والجنين التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع شركة تكنولوجيات الحمض النووي مؤكدة أنه أظهر فعالية عالية خلال الاختبارات.