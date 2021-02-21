حمص.. توزيع أكثر من 19 مليوناً ليتر من مازوت التدفئة

بلغت كمية مازوت التدفئة التي وُزعت على الأسر في محافظة حمص 19 مليوناً و560 ألف ليتر حتى تاريخه.

ووفقا لوكالة سانا، أوضح المهندس محمد تمام السباعي، عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة بالمحافظة، بأن عدد الأسر التي استفادت من مادة المازوت حتى الآن بلغ 221 ألفاً و 104 أسرة في مختلف أحياء وقرى المحافظة من عدد الأسر الإجمالي البالغ 405 آلاف و914 أسرة، بنسبة تنفيذ 5,54%.

وبين السباعي أنه تم مراعاة المناطق الأكثر برودة في المحافظة، حيث تم التركيز على مناطق (ضهر القصير – حديدة – وادي النضارى – الناصرة)، لافتا إلى إرسال 14 طلباً إلى هذه المناطق على حساب باقي المناطق نتيجة الأحوال الجوية ليتم البدء حالياً بترميم النقص بالمناطق الأقل برودة.

كما أكد أن عدد الطلبات يومياً يتراوح من أربعة إلى خمسة طلبات، حيث يتم العمل على تزويد المواطنين بمختلف المناطق بمازوت التدفئة.