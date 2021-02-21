شاي قشر البرتقال.. فوائد مهمة للجسم في الشتاء

هناك أنواع عديدة من الشاي يمكن تجربتها مثل شاي قشر البرتقال المنعش، حيث يعتبر البرتقال فاكهة شتوية شائعة نظرًا لفوائده.

وأكدت دراسة حديثة، أن قشر البرتقال الذي يعتاد معظم الأشخاص على التخلص منه في صندوق القمامة، لا يقل أهمية عن البرتقال نفسه.

ويساعد قشر البرتقال على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالسرطان.

وقال باحثون إن إضافة قشر البرتقال إلى الشاي سوف يكسبه العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الألياف وفيتامين سي ومركبات البوليفينول وفيتامين أ وفيتامين B6 وحمض الفوليك والكالسيوم.ويعتبر شاي البرتقال من المشروبات المضادة لمرض السرطان، نظرًا لمحتواه العالي من الليمونين، وهي مادة مضادة للأكسدة، تشكل نسبة 97% منه قيمته الغذائية، وتساعد على حماية خلايا الجسم من الالتهاب والتلف، عن طريف تثبيط نشاط الشوارد الحرة.

ويقدم شاي البرتقال فوائد أخرى للصحة العامة، وأبرزها:

– زيادة إنتاج لعاب الفم.- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

– تحسين قدرة الجسم على امتصاص المغذيات من الطعام.

– السيطرة على الأمراض المزمنة، مثل السكري من النوع الثاني وألزهايمر.