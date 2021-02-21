في تايوان..ثلاث إصابات بالسلالة البرازيلية المتحورة

أعلنت الحكومة التايوانية اليوم إصابة ثلاثة أشخاص بالسلالة البرازيلية المتحورة من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ: إن الأشخاص الثلاثة أعلن عن إصابتهم الأولية بالفيروس الشهر الماضي ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى وتم أمس التأكد من إصابتهم بالسلالة البرازيلية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضاف تشونغ أنه سيتم إخضاع جميع القادمين من البرازيل إلى تايوان للحجر الصحي المركزي لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وكذلك القادمون من بريطانيا وجنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالات المختلفة.