آخر مستجدات كورونا حول العالم

ذكر موقع وورلد ميتر الأمريكي أن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح أكثر من مليونين و478 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفق آخر إحصائياته.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 111970296 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 2478354 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 87336130 حالة.

أما في ألمانيا فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى مليونين و390928 إصابة بعد تسجيل 4369 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 67903 حالات بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

كما سجلت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جميعها وافدة من الخارج ليصل إجمالي الإصابات في البر الرئيسي إلى 89842 إصابة، في حين ما زال عدد الوفيات 4636.