الرئيس الإيراني يؤكد على موقف بلاده الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا، على موقف بلاده الثابت الداعم لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

كما شدد روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة محادثات الدول الثلاث الضامنة “روسيا إيران وتركيا” ضمن صيغة أستانا بما يسهم بتوفير ظروف عودة المهجرين السوريين جراء الإرهاب إلى وطنهم وإيلاء اهتمام خاص لعمل لجنة مناقشة الدستور.

وجددت الدول الضامنة في البيان الختامي للقاء الدولي الـ15 بصيغة أستانا الذي عقد يومي الـ16 والـ17 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ورفض الأجندات الانفصالية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.