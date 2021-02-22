تشرين يستعيد صدارة الممتاز… والفتوة يفاجئ الجيش

استعاد تشرين صدارة الدوري الممتاز بكرة القدم بفوز ثمين على مضيفه الحرية بثلاثة أهداف لهدف على أرض ملعب 7 نيسان بحلب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة التي أُقيمت ظهر اليوم ، سجل أهداف تشرين كلاً من محمد مالطا بالدقيقة 7، محمد مرمور بالدقيقة 39 و ماهر دعبول بالدقيقة 62، فيما سُجل هدف الحرية الوحيد عن طريق خالد الكردغلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 8.

وفي اللاذقية حُسمت مباراة حطين والكرامة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم الضيوف عبر ركلة حرة بالدقيقة 34 عن طريق اللاعب حارث النايف، ليعدل حطين النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق حسين جويد.

وفي دمشق تعثر الجيش أمام مضيفه الفتوة بهدف وحيد سجله اللاعب إياد عويد بالدقيقة 20 من عمر المباراة التي جرت على أرض ملعب الجلاء.

بالمقابل استطاع الوحدة العودة بالنتيجة أمام ضيفه جبلة الذي تقدم عبر هداف الدوري محمود البحر في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، ليرد الوحدة بهدفين متتاليين بأقدام البديلين أسامة أومري في الدقيقة 76 وحميد ميدو في الدقيقة 78 في المباراة التي جرت على أرض ملعب الفيحاء.

وشهد الملعب البلدي في حماة فوزاً صعباً للطليعة على ضيفه الإتحاد بثلاثة أهداف لهدفين، سجل أهداف الطليعة كلاً من عبد القادر عدي في الدقيقة الثالثة ، وأحمد العمير من ركلة جزاء بالدقيقة 25 والدقيقة 40، فيما سجل للاتحاد كلاً من إبراهيم الزين بالدقيقة 6 وعمر حميدي بالدقيقة 75 من عمر المباراة.

وفي ملعب الباسل بحمص انتزع الوثبة النقاط الثلاث من ضيفه الشرطة بتغلبه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، تقدم الشرطة عبر لاعبه هادي الملط بالدقيقة 34، ليعود الوثبة بالنتيجة عبر رامي عامر بالدقيقة 56، ليهدي بعدها باهوز محمد الفوز لفريقه عبر هدف بالدقيقة 85.

وفي اللقاء الأخير تعادل نادي الساحل مع ضيفه الحرجلة بهدفين لكل منهما، سجل أهداف الحرجلة كلاً من ياسين سامية بالدقيقة 24، محمد غباش بالدقيقة 79، وتناوب على تسجيل أهداف الساحل كلاً من علي سعيد بالدقيقة 48، و مؤنس أبو عمشة بالدقيقة 50.

هذه النتائج أدت لتغييرات في جدول الترتيب الذي أصبح كالآتي : تشرين بالصدارة بـ 37 نقطة، يليه الجيش بـ 35 نقطة، حطين 34 نقطة، الكرامة 33 نقطة، الوحدة 32 نقطة، الطليعة 27 نقطة، الوثبة 22 نقطة، الاتحاد 20 نقطة، جبلة 19 نقطة، الشرطة 18 نقطة، الحرجلة 14 نقطة، الساحل 9 نقاط، الفتوة 8 نقاط، الحرية 8 نقاط.

البعث ميديا – يزن ميّا