حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات حماة واللاذقية والسويداء بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وأوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية في نشرتها صباح اليوم: أن كل الطرق في محافظة حماة سالكة عدا طريق عين الكروم/القرندح وطريق شطحة/ جوبة برغال سالكين بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية: جميع الطرق سالكة ما عدا طريق جوبة برغال/الشعرة وطريق مركية/مقامات بني هاشم غير سالكين بسبب تراكم الثلوج وطريق القرندح /الغاب سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ولفتت إدارة المرور إلى أن جميع الطرق في محافظة السويداء سالكة ما عدا طريق شهبا /أم ضبيب تيما/ غيضة/نمرة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة من الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار، وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وكذلك استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق، منوهة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.