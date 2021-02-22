قوات الاحتلال تستهدف المزارعين الفلسطينيين جنوب غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، حيث اعتقلت فجر اليوم خمسة فلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في المدينة واعتقلت خمسة فلسطينيين.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً فيما أصيب آخرون بحالات اختناق خلال اقتحامها حي كفر عقب شمال المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الحي وسط إطلاق قنابل الغاز السام ما أدى الى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق كما قامت باعتقال فلسطيني.

من جهة أخرى جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.