افتتاح الدورة الثالثة للمعهد العالي للقضاء

افتتحت الدورة الثالثة للمعهد العالي للقضاء، في دمشق، برعاية وحضور السيد القاضي أحمد السيد وزير العدل نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي لقاء للبعث ميديا مع القاضي د. روعة الرحبي عميد المعهد العالي للقضاء بينت أن المسابقة الحالية تميزت عن سابقتها بخضوع المتسابقين لأربع مراحل:

المرحلة الأولى هي مرحلة الامتحان المؤتمت حيث يتم انتقال كل من حقق نسبة 60% من العلامات للمرحلة الثانية وهي المرحلة التحضيرية والتي اسمترت قرابة الشهرين حيث تم تقييم السادة المتسابقين من قبل ثلاث لجان وهي لجنة المحاضرين ـ ولجنة إدارة المعهد ـ واللجنة الاجتماعية (وهي مؤلفة من ثلاث قضاة) مهمة اللجنة الاجتماعية دراسة أحوال المتسابقين من الناحية الاجتماعية.

وبنتيجة المرحلة يتم جمع العلامات حيث يتم تأهيل كل من حقق نسبة 60% فما فوق للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الامتحان التحريري بعد تجاوز الامتحان التحريري يتم انتقال المتسابقين للمرجلة الرابعة وهي مرحلة الامتحان الشفهي، وهي مقابلة المتسابقين أمام لجنة الاشراف وهي لجنة مؤلفة من قبل مجلس القضاء الأعلى من سبع قضاة.

وتقوم لجنة الاشراف بجمع العلامات التي تحصّل عليها كل متسابق لكل مرحلة من المراحل السابقة ليتم مقابلته امام مجلس القضاء الأعلى، حيث تم اختيار خمسين قاضيا حسب تسلسل درجات النجاح.

وأضافت القاضي الرحبي بأن الطلاب المتأهلين لهذه الدورة سيخضعون للدراسة في المعهد العالي للقضاة مدة سنتين كاملتين وأكدت د. الرحبي بأنه تم انتقاء السادة المحاضرين بدقة وعناية من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء.

وقد تم ادخال مواد ومحاضرات جديدة تغني ثقافة التسابقين (مثل علم الهيئة ــ ولغة الجسد ــ وعلم النفس القضائي ــ والأدلة الجنائية ….) وهي مواد اثرائية تغني ثقافة القاضي.

وذكرت القاضي الرحبي ان من اهداف المعهد العالي للقضاء الذي احدث بالقانون /23/ بتاريخ 25/11/2013 تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لعينهم في ادنى الدرجات القضائية.

ومن اهداف المعهد أيضا رفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الاداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون.

و تأهيل وتدريب محامي ادارة قضايا الدولة بناءً على اقتراح رئيس ادارة قضايا الدولة، وتنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء وعدد من القضاة والمحامين والمحاضرين.

البعث ميديا || دمشق – ناصر الماضي