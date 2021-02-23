تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الجنوبية، محذرة من حدوث الصقيع في أغلب المناطق الداخلية.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية بأنها ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية لتثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.