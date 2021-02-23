الرئيس الأسد يعزي بوفاة المفكر والمناضل العروبي أنيس النقاش

بعث السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية إلى أسرة المفكر والمناضل العروبي أنيس النقاش، الذي وافته المنية في دمشق، أمس.

وقال الرئيس الأسد في برقيته “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المفكر والمناضل العروبي أنيس النقاش، ونتقدم إليكم وإلى جميع المناضلين والمقاومين الأحرار بأحر التعازي القلبية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.

وأضاف الرئيس الأسد “لقد أمضى الفقيد حياته مقاوماً ضد الاحتلال وأتباعه في منطقتنا، ومدافعاً عن القضايا العربية بجسده وبفكره، فكان وسيبقى دائماً أحد الرموز المشرفة التي ستخلد في الذاكرة العربية لتستلهم منها الأجيال معنى التمسك بالأرض والدفاع عنها والنضال من أجل القضايا المحقة، وكما احتضنته دمشق في أيامه الأخيرة فإن الشعب السوري سيحتضن في وجدانه على الدوام ذكراه العطرة”.