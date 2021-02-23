ظريف يدعو للتوقف عن شراء الأمن من الخارج

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي من تزعزع استقرار المنطقة.

وقال ظريف في كلمة في طهران اليوم نقلتها قناة العالم: إن “الولايات المتحدة والدول الغربية هي من تزعزع استقرار دول المنطقة”، داعيا إلى “التوقف عن شراء الأمن من الخارج”.

ولفت ظريف إلى أن إيران مستمرة بمد يدها إلى دول الجوار لأن استقرار المنطقة يتحقق عندما تقوم العلاقات بين دولها على أساس التعاون واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.